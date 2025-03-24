24.03.2025 (15:00)

Член Общественного совета при Минобороны России Вячеслав Калинин оценил работы участников фотоконкурса «Мир глазами детей»

В Центральном Доме Российской Армии стартовал основной этап отбора работ IV Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей» 2025 года. По его результатам будут определены победители и лауреаты творческого соревнования.

Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Вячеслав Калинин, который входит в состав жюри фотоконкурса на протяжении нескольких лет, отметил: «Фотоконкурс «Мир глазами детей-2025» в очередной раз показал, что наши дети отлично понимают тот мир, в котором мы живем. Видят все вызовы и угрозы, как бы ни старались их тактично заретушировать взрослые. Но самое главное — дети правильно умеют расставлять акценты. В частности, в этом конкурсе стало больше фоторабот, посвященных нашим военным. Дети видят в них своих защитников, которые сражаются за их настоящее и будущее».

Напомним, что на конкурс «Мир глазами детей» поступают фотографии из различных регионов России, в нем участвуют дети в возрасте от 10 до 18 лет. Церемония награждения победителей текущего фотоконкурса «Мир глазами детей» пройдёт в апреле этого года.

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