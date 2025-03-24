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24.03.2025 (15:30)

Специалисты подразделений войск связи Ленинградского военного округа отработали развёртывание мобильного узла связи в полевых условиях

Военнослужащие-связисты Ленинградского военного округа провели тренировку по развертыванию и подготовке к работе мобильного узла связи в полевых условиях для организации управления войсками.

Подразделения связи совершили марш в указанные районы, где развернули радиостанции и организовали устойчивую радиосвязь на различных каналах. Задача у военнослужащих заключалась в том, чтобы выполнить временной норматив развёртвования аппаратных и обеспечить устойчивую связь подвижных узлов связи со стационарными. При выполнении поставленных задач руководители занятий делились с расчетами опытом, полученным в ходе специальной военной операции.

Основной особенностью данных занятий является отработка развертывания узлов связи комбинированным способом. Развёртывание узлов связи комбинированным способом — это процесс их перевода из походного положения в готовность к обмену всеми видами сообщений и обеспечению переговоров должностных лиц на заданных направлениях связи.

Занятия, в ходе которых связисты отработали навыки, проводятся в рамках подготовки военнослужащих к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
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