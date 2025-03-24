24.03.2025 (15:30)

Специалисты подразделений войск связи Ленинградского военного округа отработали развёртывание мобильного узла связи в полевых условиях



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты подразделений войск связи Ленинградского военного округа отработали развёртывание мобильного узла связи в полевых условиях

Военнослужащие-связисты Ленинградского военного округа провели тренировку по развертыванию и подготовке к работе мобильного узла связи в полевых условиях для организации управления войсками.

Подразделения связи совершили марш в указанные районы, где развернули радиостанции и организовали устойчивую радиосвязь на различных каналах. Задача у военнослужащих заключалась в том, чтобы выполнить временной норматив развёртвования аппаратных и обеспечить устойчивую связь подвижных узлов связи со стационарными. При выполнении поставленных задач руководители занятий делились с расчетами опытом, полученным в ходе специальной военной операции.

Основной особенностью данных занятий является отработка развертывания узлов связи комбинированным способом. Развёртывание узлов связи комбинированным способом — это процесс их перевода из походного положения в готовность к обмену всеми видами сообщений и обеспечению переговоров должностных лиц на заданных направлениях связи.

Занятия, в ходе которых связисты отработали навыки, проводятся в рамках подготовки военнослужащих к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.

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