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24.03.2025 (23:00)

Воспитанник ЕкСВУ стал серебряным призёром на городском чемпионате по греко-римской борьбе среди юношей 2012-2014 годов

Воспитанник Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ) Семён Семёнов стал серебряным призёром на городском чемпионате по греко-римской борьбе среди юношей 2012-2014 годов. Мероприятие прошло в одном их спортивных центров Екатеринбурга. 

Участниками стали спортсмены из Екатеринбурга и Свердловской области. За плечами у них участие в соревнованиях различного уровня: от районного до всероссийского. Оценивались борцы в нескольких весовых категориях судейской коллегией, в составе которой специалисты первой и высшей судейской категории.

По результатам соревнований суворовец Семён Семёнов завоевал «серебро» в весовой категории «32 кг», с незначительным результатом уступив соперникам из других спортивных клубов. Несмотря на это, юноша вошёл в состав сборной Свердловской области, которая представит регион на ближайших чемпионатах Уральского федерального округа (УрФО) и России по греко-римской борьбе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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