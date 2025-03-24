24.03.2025 (22:00)
Концерт военного оркестра для военнослужащих и членов их семей состоялся в Кузбассе
Во Дворце культуры «Победа» города Юрги Кемеровской области состоялся концерт военного духового оркестра мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) для военнослужащих и членов их семей.
Оркестр под управлением дирижера гвардии старшего лейтенанта Александра Гришина исполнил классические и современные произведения, а также музыкальные композиции времён Великой Отечественной войны.
На концерте военного оркестра присутствовали военнослужащие гарнизона и члены их семей, участники СВО, ветераны, юнармейцы, участники военно-патриотических клубов и жители города.
Культурно-художественную поддержку военнослужащим коллектив военного оркестра мотострелкового соединения ЦВО оказывает на постоянной основе.
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