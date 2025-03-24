24.03.2025 (17:30)

Разведчики ЦВО уничтожили группу «противника» в ходе занятия в Кузбассе

Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили группу условного противника в ходе занятия по боевой подготовке на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.

По замыслу мероприятия боевой подготовки военнослужащим разведывательного подразделения была поставлена задача по поиску и обнаружению группы «противника» в заданном квадрате местности. Личный состав выполнил предварительную разведку местности с воздуха и вскрыл местоположение и количество живой силы «противника».

Командир подразделения определил маршрут и порядок выдвижения военнослужащих. Прибыв на место, личный состав разделился на группы для нанесения максимального поражения «противнику» и при приближении массированным огнем из автоматов Калашникова, пулеметов ПКМ и гранатометов «противник» был уничтожен. Стрельба велась по мишеням на дальности до 300 метров.

Кроме того, в ходе занятия военнослужащие отработали навыки тактической медицины с эвакуацией условно раненного.

Всего в практическом занятии было задействовано более 30 военнослужащих разведывательного подразделения мотострелкового соединения ЦВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице