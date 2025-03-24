24.03.2025 (18:00)

В Амурском соединении дальней авиации выполнены плановые полёты на самолётах Ту-95мс

В авиационном полку дальневосточного авиационного соединения дальней авиации, дислоцированного в Амурской области, состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95мс.

Для выполнения лётной смены наряду с опытными экипажами к пилотированию и навигации привлекался молодой летный состав из числа выпускников лётных и штурманских училищ.

По мере выполнения полетных заданий членами экипажей была отработана техника пилотирования для поддержания натренированности при выполнении полетов в светлое и темное время суток.

Инженерно-техническим составом отработаны элементы подготовки авиационной техники к полётам в условиях характерных резко континентальному климату под воздействием высокого атмосферного давления и влажности воздуха.

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