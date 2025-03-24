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24.03.2025 (20:30)

В Амурском соединении дальней авиации проведены зачетные тренажи по особым случаям

В полках стратегических ракетоносцев Ту-95мс и сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22м3 дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, проведены практические тренажи по особым случаям.

Экипажами отработаны практические вводные при отказе двигателей и возникновении пожара на самолете, а также условное покидание воздушного судна.

Особое внимание было уделено отработке действий летного состава при возникновении обледенения различных частей самолета и действий авиационных экипажей при попадании в опасные погодные явления в осенне-зимнем периоде.

Мероприятия проведены со всем лётным составом под руководством командиров авиационных полков.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Боевая подготовка
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