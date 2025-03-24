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24.03.2025 (19:15)

В Тверском соединении ВТА прошли учебно-тренировочные полеты на самолетах Ил-76

Фото Видео

В Тверском соединении военно-транспортной авиации (ВТА) состоялись плановые учебно-тренировочные полеты на самолетах Ил-76. В ходе мероприятий экипажи выполнили полет по заданному маршруту, отработали элементы условного десантирования, а также провели заходы на посадку с последующим уходом на второй круг.

Полеты проводились в рамках программы боевой подготовки летного состава. Экипажи отработали взаимодействие с наземными службами и совершенствовали навыки пилотирования в различных условиях.

Самолеты Ил-76 являются основным транспортным средством ВТА и используются для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку личного состава, техники и грузов, а также проведение специальных операций.

Мероприятия прошли в штатном режиме в соответствии с планом боевой подготовки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Боевая подготовка
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