24.03.2025 (19:15)

В Тверском соединении ВТА прошли учебно-тренировочные полеты на самолетах Ил-76



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Тверском соединении ВТА прошли учебно-тренировочные полеты на самолетах Ил-76

В Тверском соединении военно-транспортной авиации (ВТА) состоялись плановые учебно-тренировочные полеты на самолетах Ил-76. В ходе мероприятий экипажи выполнили полет по заданному маршруту, отработали элементы условного десантирования, а также провели заходы на посадку с последующим уходом на второй круг.

Полеты проводились в рамках программы боевой подготовки летного состава. Экипажи отработали взаимодействие с наземными службами и совершенствовали навыки пилотирования в различных условиях.

Самолеты Ил-76 являются основным транспортным средством ВТА и используются для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку личного состава, техники и грузов, а также проведение специальных операций.

Мероприятия прошли в штатном режиме в соответствии с планом боевой подготовки.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице