24.03.2025 (13:30)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 24 марта 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Краснополье Сумской области.

Потери противника составили свыше 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Шийковка, Загоруйковка, Тищенковка, Кондрашовка, Чернещина Харьковской области, Новое, Колодези, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены четыре автомобиля, три артиллерийских орудия западного производства, в том числе 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Новомарково, Веролюбовка, Часов Яр, Константиновка, Курдюмовка, Ульяновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 310 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Зверево, Красноармейск, Удачное, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и два бронетранспортера VAB производства Франции, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

ВСУ потеряли до 145-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Лобковое, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области.

Уничтожены до 90 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:659 самолетов, 283 вертолета, 48 312 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 471 танк и других боевых бронированных машин, 1530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 946 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 323 единицы специальной военной автомобильной техники.

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