24.03.2025 (21:00)
Урок мужества для учеников школы дополнительного образования провёл военнослужащий ВКС России в Воронежской области
В рамках программы патриотического воспитания молодежи военнослужащий ВКС России, участник специальной военной операции (СВО) провел урок мужества для учеников одной из школ дополнительного образования в Воронежской области.
«Каждый день на передовой — это не только служба, но и огромная ответственность. Я хочу, чтобы вы понимали, как важно быть готовыми к любым трудностям и поддерживать друг друга в сложные моменты», — отметил участник СВО.
Мероприятие состояло из теоретической и практической части, в ходе которой учащиеся узнали об основах оказания первой медицинской помощи, а также смогли получить исчерпывающие ответы на заданные вопросы.
Урок вызвал большой интерес у учеников.
«Такие мероприятия проводятся регулярно, чтобы познакомить молодежь с жизнью и службой военнослужащих, а также воспитать в них чувство ответственности и патриотизма. Они вдохновляют и помогают детям понять, что значит быть настоящим патриотом своей страны», — поделилась впечатлениями преподаватель школы Ксения.