24.03.2025 (21:00)

Урок мужества для учеников школы дополнительного образования провёл военнослужащий ВКС России в Воронежской области

В рамках программы патриотического воспитания молодежи военнослужащий ВКС России, участник специальной военной операции (СВО) провел урок мужества для учеников одной из школ дополнительного образования в Воронежской области.

«Каждый день на передовой — это не только служба, но и огромная ответственность. Я хочу, чтобы вы понимали, как важно быть готовыми к любым трудностям и поддерживать друг друга в сложные моменты», — отметил участник СВО.

Мероприятие состояло из теоретической и практической части, в ходе которой учащиеся узнали об основах оказания первой медицинской помощи, а также смогли получить исчерпывающие ответы на заданные вопросы.

Урок вызвал большой интерес у учеников.

«Такие мероприятия проводятся регулярно, чтобы познакомить молодежь с жизнью и службой военнослужащих, а также воспитать в них чувство ответственности и патриотизма. Они вдохновляют и помогают детям понять, что значит быть настоящим патриотом своей страны», — поделилась впечатлениями преподаватель школы Ксения.

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