24.03.2025 (17:00)

В стенах Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского состоялось торжественное празднование 200-летия Александра Фёдоровича Можайского

В Николаевском зале за высокие показатели в служебной деятельности и воинскую доблесть офицерам были присвоены очередные звания «подполковник», «майор» и «капитан». Начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук напутствовал военнослужащих и вручил им новые погоны, а также передал поздравления от депутата Государственной Думы Федерального Собрания, первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия», почётного профессора Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Вячеслава Макарова.

Почётным гостем стал вице-губернатор Северной столицы Владимир Омельницкий. Он отметил значительный вклад командования, офицеров и курсантов вуза в сохранение исторической памяти и достижение новых высот. Открыл церемонию награждения старший лейтенант Иван Павлов, он выступил с авторской дебютной песней о великом изобретателе.

Участники встречи стали первыми, кто увидел художественно-документальный фильм «Можайский: Симфония полёта». Сотрудники академии реализовали кинокартину с помощью технологий искусственного интеллекта и нейросетевых алгоритмов. Им удалось воссоздать образ молодого изобретателя, взлёт самолёта над аэродромом и многое другое. За сутки произведение набрало более одиннадцати тысяч просмотров.

Профессор Юрий Никулин презентовал авторскую монографию «Можайский. 200 лет». Его труд раскрывает подробности жизненного пути талантливого новатора. Также была представлена серебряная монета, созданная в совместном сотрудничестве академии с Банком России. Монета номиналом два рубля посвящена юбилею Александра Фёдоровича Можайского. Большое впечатление на участников произвёл запуск копии первого в мире самолёта. Его создатель Алексей Ланцов показал зрителям возможности аппарата в воздухе.

Семьям Радюкиных и Митяевых, праправнучке Олесе Можайской вручили бюст конструктора, монографию «Можайский. 200 лет», цветы и коллекционные монеты. Уверены, что ценные подарки будут радовать гостей и напоминать о тёплом приёме.

В завершение дня в Культурно-досуговом центре «Планета» прошёл яркий концерт ветеранов космического вуза. Знаменитых выпускников поддерживали зрители, которые с удовольствием подпевали знакомые мелодии. В зале царила атмосфера единства и ностальгии!

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