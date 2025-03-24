24.03.2025 (16:00)

День открытых дверей прошел в Военно-медицинской академии



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Клуб Военно-медицинской академии на 800 посадочных мест не смог принять всех заинтересованных в поступлении в академию. На ежегодное мероприятие для будущих абитуриентов и их родителей приехало около 1500 человек из всех уголков России. Из них только 40% - Москва и Санкт-Петербург, остальные же приехали из других регионов нашей страны от Калининграда до Владивостока.

В зале аудиторию приветствовал временно исполняющий обязанности заместителя начальника академии по учебной работе полковник медицинской службы Иван Лобачев, который рассказал об истории одного из старейших вузов России, о традициях Военно-медицинской академии. Он подчеркнул, что ВМедА это не только учебное заведение, но и школа жизни. Ответственный секретарь приемной комиссии полковник медицинской службы Евгений Воеводин рассказал собравшимся об общих правилах поступления на факультеты подготовки врачей для разных сил и родов войск и на факультет подготовки среднего медицинского персонала, о распорядке дня курсанта, о суперсоврменных технологиях, которые внедрены в процесс обучения на всех уровнях: начиная с электронной образовательной среды и заканчивая роботами, на которых обучающиеся оттачивают мастерство, о социальных условиях проживания и всех тех нюансах, которые так волнуют ребят и их родителей. Подробно остановились и на том, какое денежное довольствие получают курсанты, как на него влияют успехи в учебе и спорте. Кроме того, перед гостями академии выступил и декан факультета подготовки и усовершенствования гражданских медицинских (фармацевтических) специалистов Вячеслав Попов, который остановился на том, что единственный гражданский факультет академии является коммерческим, и рассказал о нюансах поступления.

После ответов на многочисленные вопросы из зала, аудиторию разделили на группы, которые в сопровождении курсантов отправились с экскурсией по академии. Гостям продемонстрировали ресторан армейского питания, где курсанты питаются по системе «шведский стол», современный спортивный комплекс с бассейном и тренажерным залом, где ребята смогут поддерживать требуемую физическую форму, необходимую военным, а также показали гостиничный комплекс, где проживают курсанты в условиях, намного превышающих удобством многие студенческие кампусы. Напоследок будущим абитуриентам провели экскурсию на кафедру нормальной анатомии – одной из старейших в Военно-медицинской академии.

День открытых дверей, который призван познакомить гостей академии с жизнью и укладом одного из старейших и лучших учебных заведений России, выполнил свою задачу: судя по горящим глазам девчонок и мальчишек они убедились в своем желании поступить именно сюда и навсегда связать свою жизнь с военной медициной.

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