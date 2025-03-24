24.03.2025 (16:30)

Военнослужащих ЮВО, заключивших контракты с Минобороны России, обучают навыкам тактической медицины на Ставрополье

С военнослужащими штурмовых подразделений, заключившими первый контракт с Минобороны России, проводятся занятия по тактической медицине. Приобретение навыков оказания первой помощи является неотъемлемой частью программы курса интенсивной общевойсковой подготовки личного состава. Тренировки проводятся в учебном центре Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае.

В ходе занятия по тактической медицине военнослужащие обучаются способам применения жгутов, турникетов, шин для оказания само- и взаимопомощи. Под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции (СВО) – штурмовики тренируются в любую погоду и время суток. Условия подготовки были приближены к реальному бою, для этого инструкторы применяют различные средства имитации, включая дымовые шашки, взрывпакеты, чтобы развить морально-психологическую устойчивость личного состава.

Особое внимание уделяется теоретической подготовке военнослужащих: каждый из них должен понимать особенности остановки кровотечения, наложения давящих повязок и иммобилизации раненых конечностей. По словам самих штурмовиков, инструкторы подают информацию максимально развернуто, а ошибки обучаемых разбирают в индивидуальном порядке.

План медицинской подготовки военнослужащих разработан с учетом опыта современных боевых действий: руководители занятий постоянно получают информацию из зоны проведения спецоперации, чтобы совершенствовать программу обучения личного состава.

По завершении курса интенсивной общевойсковой подготовки, штурмовики проходят боевое слаживание в составе подразделений и направляются в воинские части для выполнения задач по предназначению.

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