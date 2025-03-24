24.03.2025 (14:00)

В Армении летчики военной авиабазы ЮВО выполнили ночные полеты

Экипажи ударных и транспортных вертолетов военной авиабазы армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, выполнили плановые учебно-тренировочные полеты в темное время суток.

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики (ЮВО) отработали задачи по огневому прикрытию и поддержке мотострелковых подразделений.

Особенностью плановых полетов является аттестация летчиков и борттехников, которые должны сдать более 50 нормативов по обнаружению и распознаванию объектов в воздухе, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, а также низколетящих низкоскоростных самолетов, включая беспилотные летающие аппараты условного противника.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице