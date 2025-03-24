24.03.2025 (13:00)
На полигонах ЮВО боевые группы обучаются штурмовать опорные пункты и здания городских застроек условного противника
Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, проходят курс интенсивной общевойсковой подготовки в составе штурмовых групп. Тренировки проводятся на общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) перед убытием в район выполнения задач специальной военной операции (СВО).
На занятиях по огневой подготовке боевые группы выполняют задачи штурма опорного пункта и зданий городской застройки, удерживаемых условным противником, оттачивают навыки тактического перемещения, прикрытия и ведения непрерывного огня на подавление, а также личный состав обучают особенностям армейской тактической стрельбы.
В ходе занятий военнослужащих обучают основам тактической медицины, отработки действий в случае ранения по оказанию первой помощи и самопомощи с использованием табельных и подручных средств, а также эвакуации раненых с поля боя.
«У нас широкие программы подготовки. Начинается подготовка с медицинской подготовки. Потом у нас идёт тактическая подготовка. Несколько уровней огневой подготовки, в том числе и армейская тактическая стрельба. Также наши новобранцы получают навыки штурма зданий, опорников, населённых пунктов и лесопосадок», – рассказал инструктор по огневой подготовке с позывным «Ихтис».
Обучение проводят инструкторы, получившие опыт боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. Перед инструкторами на полигоне стоит задача в качественном и полноценном обучение военнослужащих, работе со штатным вооружением и обмундированием, передаче опыта и знаний по тактической, медицинской и огневой подготовке.
Данные занятия проводятся ежедневно во всех мотострелковых соединениях, подразделениях и воинских частях ЮВО. После завершения курса боевой подготовки военнослужащие будут направлены в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.