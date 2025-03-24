24.03.2025 (13:00)

На полигонах ЮВО боевые группы обучаются штурмовать опорные пункты и здания городских застроек условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На полигонах ЮВО боевые группы обучаются штурмовать опорные пункты и здания городских застроек условного противника

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, проходят курс интенсивной общевойсковой подготовки в составе штурмовых групп. Тренировки проводятся на общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) перед убытием в район выполнения задач специальной военной операции (СВО).

На занятиях по огневой подготовке боевые группы выполняют задачи штурма опорного пункта и зданий городской застройки, удерживаемых условным противником, оттачивают навыки тактического перемещения, прикрытия и ведения непрерывного огня на подавление, а также личный состав обучают особенностям армейской тактической стрельбы.

В ходе занятий военнослужащих обучают основам тактической медицины, отработки действий в случае ранения по оказанию первой помощи и самопомощи с использованием табельных и подручных средств, а также эвакуации раненых с поля боя.

«У нас широкие программы подготовки. Начинается подготовка с медицинской подготовки. Потом у нас идёт тактическая подготовка. Несколько уровней огневой подготовки, в том числе и армейская тактическая стрельба. Также наши новобранцы получают навыки штурма зданий, опорников, населённых пунктов и лесопосадок», – рассказал инструктор по огневой подготовке с позывным «Ихтис».

Обучение проводят инструкторы, получившие опыт боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. Перед инструкторами на полигоне стоит задача в качественном и полноценном обучение военнослужащих, работе со штатным вооружением и обмундированием, передаче опыта и знаний по тактической, медицинской и огневой подготовке.

Данные занятия проводятся ежедневно во всех мотострелковых соединениях, подразделениях и воинских частях ЮВО. После завершения курса боевой подготовки военнослужащие будут направлены в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.

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