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24.03.2025 (12:30)

Военнослужащие Восточного военного округа проходят боевую подготовку на полигонах ВВО в Амурской области

В Амурской области военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), заключившие контракт с Министерством обороны, проходят боевую подготовку и слаживание.

Практические занятия проходят на общевойсковом полигоне «Екатеринославский». Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из автоматов, пулеметов Калашникова, ручных противотанковых гранатометов. На занятиях по тактической подготовке мотострелки учатся выполнять различные маневры и действия в наступлении и обороне с учетом опыта специальной военной операции (СВО).

Кроме того, в ходе подготовки личного состава пристальное внимание уделено особенностям использования возможностей беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа для корректировки огня и управления боем.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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