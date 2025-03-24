24.03.2025 (12:30)

Военнослужащие Восточного военного округа проходят боевую подготовку на полигонах ВВО в Амурской области

В Амурской области военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), заключившие контракт с Министерством обороны, проходят боевую подготовку и слаживание.

Практические занятия проходят на общевойсковом полигоне «Екатеринославский». Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из автоматов, пулеметов Калашникова, ручных противотанковых гранатометов. На занятиях по тактической подготовке мотострелки учатся выполнять различные маневры и действия в наступлении и обороне с учетом опыта специальной военной операции (СВО).

Кроме того, в ходе подготовки личного состава пристальное внимание уделено особенностям использования возможностей беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа для корректировки огня и управления боем.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице