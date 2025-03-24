24.03.2025 (12:00)

На полигонах ВВО в Приморском крае военнослужащие изучают современную тактику по отражению атак противника

На полигоне «Сергеевский» с военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, состоялось занятие по тактической подготовке.

В ходе розыгрыша одного из тактических эпизодов мотострелки отразили наступление танкового подразделения противника. С поступлением задачи на подавление танков мотострелки организовали огневую засаду с ведением огня из гранатометов РПГ-7В. Стрельба велась с огневых позиций по мишеням, имитирующим бронированную технику на различных расстояниях. Для уничтожения оставшейся живой силы военнослужащие применили пулеметы и автоматы Калашникова АК-12.

В ходе тактических действий командирами подразделений особое внимание уделялось вопросам организации взаимодействия, совершенствования навыков ведения огня, качественного выполнения индивидуальных и групповых нормативов.

Процесс подготовки организован с применением командирами подразделений опыта специальной военной операции и нестандартных решений в управлении подразделениями.

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