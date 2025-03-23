23.03.2025 (20:00)

Военнослужащие Северного флота и члены их семей посетили музей Северного флота

Военнослужащие Северного флота, проходящие военную службу по призыву и по контракту, а также члены их семей побывали с экскурсией в Военно-морском музее Северного флота в городе Мурманске.

В ходе экскурсий посетители узнали о том, как действовал Северный флот в ходе борьбы с фашистскими захватчикам. С особым интересом они слушали рассказы о подвигах Василия Кислякова, Бориса Сафонова, Магомета Гаджиева и других воинов, проявивших невероятную храбрость и героизм в Великой Отечественной войне.

Для детей было проведено музейное занятие «Морские головоломки». Участники проявляли смекалку и решали непростые задачи: разгадывали филворды с названиями тральщиков и сторожевых кораблей, расшифровали фразу, составленную из морских мин, и многое другое. По завершении занятия для детей были приготовлены приятные сюрпризы.

Все посетители смогли углубить свои знания об исторических событиях в период в Великой Отечественной войны.

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