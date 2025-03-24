24.03.2025 (11:00)

Морпехи Северного флота спасли жизнь мальчику после обстрела ВСУ в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Морпехи Северного флота спасли жизнь мальчику после обстрела ВСУ в Херсонской области

За последние месяцы ВСУ усилили обстрелы гражданских поселков на левобережье Херсонской области. Медицинская эвакуационная группа десантно-штурмового батальона морпехов Северного флота группировки войск «Днепр» занимается эвакуацией не только раненых военнослужащих, но и оказанием неотложной медпомощи и эвакуацией раненного при обстрелах гражданского населения. За последний месяц военные медики соединения вывезли и спасли около 10 раненых гражданских.

В один из дней противник нанёс удар кассетными боеприпасами по селу Рыбальче Херсонской области, расположенному на берегу Днепровского лимана, где при обстреле пострадал восьмилетний мальчик. На его удачу, на месте происшествия первыми оказались российские морские пехотинцы. Они накинули жгут, потом связались по радиостанции с медицинской эвакуационной группой. Эвакогруппа немедленно выдвинулась им навстречу, транспорт решили не использовать, так как на приборе виднелись неподалёку FPV-дроны. Выдвинулись бегом с носилками. Встретили ребят, перегрузили ребенка на носилки и выдвинулись в медпункт для дальнейшего оказания помощи. С мальчиком постоянно поддерживали звуковой контакт, так как это необходимо при оказании помощи. В дальнейшем ребенка эвакуировали в Крымскую республиканскую детскую больницу, где ему уже оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Спустя несколько дней герои-морпехи посетили своего спасённого и вручили ему черный берет и морскую тельняшку — символы братства морской пехоты, а также подарили новый планшет, чтобы мальчик с пользой проводил время при выздоровлении.

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