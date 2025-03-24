24.03.2025 (10:30)

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Костромских десантников уничтожили скопление пехоты, пункты управления БпЛА и пулеметные точки ВСУ в многоэтажной застройке Часова Яра



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Костромских десантников уничтожили скопление пехоты, пункты управления БпЛА и пулеметные точки ВСУ в многоэтажной застройке Часова Яра

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Костромского гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения выполняют боевые задачи в районе Часова Яра в ДНР. Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований как днём, так и ночью.

Подразделения беспилотной авиации артиллеристов-десантников постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, уничтожая при этом боевую технику и живую силу ВСУ. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться на позициях в домах, расчеты РСЗО «Град» Костромской «крылатой пехоты» выдвинулись в заданную точку и по команде точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту, пункт управления БпЛА и две пулеметные точки противника. Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей. Расчеты «Градов» круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели. После выполнения боевой задачи расчеты оперативно меняют позиции, для того чтобы оставаться незамеченными и не попасть под ответный огонь противника

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