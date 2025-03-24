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24.03.2025 (10:00)

Противолодочные самолёты Ил-38 морской авиации ТОФ отработали задачи пилотирования при возникновении внештатных ситуаций

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированного на аэродроме в Приморском крае, провели учебно-тренировочные полёты над акваторией Японского моря с отработкой действий при возникновении внештатных ситуаций.

В рамках полётного задания экипажи прошли проверку по технике пилотирования самолётов с использованием их максимальных эксплуатационных возможностей. В полёте экипажи отработали навыки управления Ил-38 на максимальной высоте в 8000 км, после чего выполнили учебные задачи по экстренному снижению, отказу одного и двух двигателей, отказу пилотажного навигационного оборудования. По учебным вводным в обстановку экипажи в воздухе выключали и запускали двигатель, а также отрабатывали заход на посадку по дублирующим системам.

Кроме отработки задач по сложным видам лётной подготовки, лётчики совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Мероприятия проводились в соответствии с планом боевой подготовки морской авиации ТОФ.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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