24.03.2025 (10:00)

Противолодочные самолёты Ил-38 морской авиации ТОФ отработали задачи пилотирования при возникновении внештатных ситуаций



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Противолодочные самолёты Ил-38 морской авиации ТОФ отработали задачи пилотирования при возникновении внештатные ситуаций

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированного на аэродроме в Приморском крае, провели учебно-тренировочные полёты над акваторией Японского моря с отработкой действий при возникновении внештатных ситуаций.

В рамках полётного задания экипажи прошли проверку по технике пилотирования самолётов с использованием их максимальных эксплуатационных возможностей. В полёте экипажи отработали навыки управления Ил-38 на максимальной высоте в 8000 км, после чего выполнили учебные задачи по экстренному снижению, отказу одного и двух двигателей, отказу пилотажного навигационного оборудования. По учебным вводным в обстановку экипажи в воздухе выключали и запускали двигатель, а также отрабатывали заход на посадку по дублирующим системам.

Кроме отработки задач по сложным видам лётной подготовки, лётчики совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Мероприятия проводились в соответствии с планом боевой подготовки морской авиации ТОФ.

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