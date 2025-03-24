24.03.2025 (09:30)

Инженерные подразделения Северного флота совершенствуют полевую выучку в Заполярье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Инженерные подразделения Северного флота совершенствуют полевую выучку в Заполярье

Инженерные подразделения отдельного морского инженерного полка Северного флота приступили к проведению практических занятий на местности в ходе полевого выхода, который проводится в условиях Кольского Заполярья.

Как рассказал командир инженерно-саперной роты с позывным «Алтай», в условиях Крайнего Севера отрабатывается максимальное количество практических задач. В их числе — постановка противотанкового минного поля строевым расчётом вне условий соприкосновения с противником, тренировки по инженерной разведке местности, разминированию различных объектов, установке инженерных заграждений, оборудованию позиций подразделений, а также противодесантной подготовке в условиях Заполярья.

Особенностью занятий становятся и Заполярные ландшафты с глубиной снежного покрова более метра, и погода с порывистым ветром, снежными зарядами и резкими колебаниями температур. В ходе полевого выхода военные инженеры обучаются главному: точному, безопасному и своевременному выполнению поставленной задачи в любых условиях.

Практические занятия проводят военнослужащие, имеющие опыт специальной военной операции. Его и передают с учетом особенностей Крайнего Севера своим товарищам, проходящим службу как по контракту, так и по призыву.

Под чутким руководством инструкторов на полигоне военные инженеры отработали задачи не только по постановке мин, но и по их поиску и извлечению различными способами. Неоценимую помощь в обнаружении взрывоопасных предметов сапёрам оказывают служебные собаки, которые участвуют в полевом выходе наравне с военнослужащими.

Также были проведены тренировки по оборудованию позиций для боевой и специальной техники с использованием габионов и по их маскировке.

Командир инженерно-саперного взвода с позывным «Тропа» при проведении практических занятий по проведению взрывных работ руководствуется напутствием великого русского полководца Александра Васильевича Суворова: «Повторение – мать учения!»

«Всегда нужно проводить практику, чтобы, как говорится, руки не забывали», — делится офицер своим опытом с подчиненными.

Наряду с решением учебно-боевых задач, связанных с подрывом различных конструкций и их элементов, а также созданием барьерных рубежей на водоёмах с ледяным покровом, военные инженеры Северного флота практикуются и в решении сугубо мирных задач, таких как ликвидация ледяных заторов на реках и водоёмах в паводковый период.

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