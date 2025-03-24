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24.03.2025 (09:00)

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали об уничтожении танков «Леопард» на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчётов ударного FPV-дрона и барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Центр» рассказали, как уничтожали танки «Леопард» ВСУ на Красноармейском направлении. На счету инструктора БпЛА младшего сержанта Александра Балецкого не один десяток уничтоженной техники противника, в том числе иностранного производства.

Находясь на боевом дежурстве, военнослужащий заметил и уничтожил танк «Леопард». «Леопард уничтожил, просто летел в дежурном полете, смотрю: танк едет вдоль лесополосы, отработал по нему, он остановился, полетел вторым дроном, также сообщил всем остальным, чтобы помогали дожигать, добивать его, если он не остановится. Вторым дроном полетел, отработал в башню и сжег его», — рассказал Александр Балецкий.

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» под командованием заместителя командира взвода старшего сержанта Романа Митрофанова считается одним из самых результативных в подразделении. На счету расчета не один десяток уничтоженной техники ВСУ. «Техники у нас уже уничтожено достаточно много — это «Леопарды», «Абрамсы». Также советская техника, которая осталась на Украине, также «Брэдли» и большое количество артиллерийского вооружения уничтожили, все, что есть у них уничтожаем! Танк «Леопард» обнаружили, он ехал с огневой позиции, то есть он отстрелялся, сразу его заметили, запустили «Ланцет». Соответственно, догнали и нанесли огневое поражение с возгоранием боекомплекта», — рассказал Роман Митрофанов.

Операторы расчетов ударных FPV-дронов и расчетов барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают бронированную технику, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, укрепленные позиции противника на данном направлении, а также живую силу ВСУ, срывая ротации и попытки контратак украинских националистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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