24.03.2025 (09:00)

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали об уничтожении танков «Леопард» на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали об уничтожении танков «Леопард» на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчётов ударного FPV-дрона и барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Центр» рассказали, как уничтожали танки «Леопард» ВСУ на Красноармейском направлении. На счету инструктора БпЛА младшего сержанта Александра Балецкого не один десяток уничтоженной техники противника, в том числе иностранного производства.

Находясь на боевом дежурстве, военнослужащий заметил и уничтожил танк «Леопард». «Леопард уничтожил, просто летел в дежурном полете, смотрю: танк едет вдоль лесополосы, отработал по нему, он остановился, полетел вторым дроном, также сообщил всем остальным, чтобы помогали дожигать, добивать его, если он не остановится. Вторым дроном полетел, отработал в башню и сжег его», — рассказал Александр Балецкий.

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» под командованием заместителя командира взвода старшего сержанта Романа Митрофанова считается одним из самых результативных в подразделении. На счету расчета не один десяток уничтоженной техники ВСУ. «Техники у нас уже уничтожено достаточно много — это «Леопарды», «Абрамсы». Также советская техника, которая осталась на Украине, также «Брэдли» и большое количество артиллерийского вооружения уничтожили, все, что есть у них уничтожаем! Танк «Леопард» обнаружили, он ехал с огневой позиции, то есть он отстрелялся, сразу его заметили, запустили «Ланцет». Соответственно, догнали и нанесли огневое поражение с возгоранием боекомплекта», — рассказал Роман Митрофанов.

Операторы расчетов ударных FPV-дронов и расчетов барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают бронированную технику, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, укрепленные позиции противника на данном направлении, а также живую силу ВСУ, срывая ротации и попытки контратак украинских националистов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице