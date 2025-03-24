24.03.2025 (08:30)

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы ВСУ на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы ВСУ на Красноармейском направлении

Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» нанёс артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы противника, тем самым сорвав попытку атаки позиции российских штурмовиков на Красноармейском направлении в зоне проведения СВО.

Получив от операторов БпЛА координаты двух танков и живой силы противника, артиллеристы оперативно выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп по целям 122-мм осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 км.

«Сегодня утром совершался накат противника на позиции наших ребят. Была получена команда на выполнение огневой задачи. Боевой расчет нашей батареи получил задачу отработать по противнику. Удачно выполнили боевую задачу и ушли. Работали по технике противника, были обнаружены два танка», — рассказал старший офицер батареи старший лейтенант Виталий Яковлев.

Контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения противника осуществлял расчёт беспилотного летательного аппарата (БпЛА) разведывательного подразделения.

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