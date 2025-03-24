Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.03.2025 (08:00)

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Донецкой Народной Республике

Артиллеристы группировки войск «Восток» продолжают уничтожать укрепрайоны, командные и опорные пункты, боевые позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении, поддерживая продвижение штурмовых групп в глубину обороны противника. Получив от подразделений беспилотной авиации разведданные и координаты, расчёты ствольной артиллерии 5-й общевойсковой армии в считанные минуты нанесли удары осколочно-фугасными боеприпасами и управляемыми высокоточными снарядами по целям в районах Вольного Поля и Шевченко Донецкой Народной Республики.

Слаженная работа расчетов беспилотников и артиллеристов по выявлению, корректировке и поражению целей не позволяет формированиям ВСУ подтягивать резервы, подвозить боеприпасы и сосредоточивать живую силу и технику на направлениях продвижения штурмовых подразделений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false