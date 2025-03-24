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24.03.2025 (07:30)

В зоне СВО сахалинские военнослужащие захватили технику ВСУ иностранного производства

Сахалинские военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса захватили бронетехнику, состоявшую на вооружении подразделений ВСУ.

Среди трофеев - американский бронетранспортер MaxxPro, французский БТР Renault и бронированная машина Kozak. Два образца — MaxxPro и Kozak — были выведены из строя в результате подрыва на минах, которые ранее военнослужащие-дальневосточники разместили на путях вероятного продвижения противника.

Третий захваченный бронетранспортер — Renault — пал жертвой точного удара боевого дрона, что сделало его непригодным для дальнейшего использования. Вывоз поврежденных машин с поля боя осуществляла эвакуационная группа. Работа велась в условиях повышенного риска: противник активно использовал минно-взрывные устройства для срыва эвакуации, однако благодаря слаженным действиям и тщательной разведке подразделению удалось безопасно вывезти технику. В дальнейшем техника будет восстановлена в ремонтной мастерской и пополнит коллекцию трофейного иностранного вооружения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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