24.03.2025 (07:00)
Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункт управления БпЛА и блиндаж ВСУ
Расчёты 152-мм гаубиц «Мста-Б» 2-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) и блиндаж ВСУ в районе н.п. Григоровка Донецкой Народной Республики.
Разведку целей и корректировку огня артиллерии вели операторы разведывательных беспилотников наших войск. Благодаря слаженной работе противник потерял антенну управления БпЛА и порядка 10 человек личного состава.
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