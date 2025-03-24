24.03.2025 (07:00)

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункт управления БпЛА и блиндаж ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункт управления БпЛА и блиндаж ВСУ

Расчёты 152-мм гаубиц «Мста-Б» 2-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) и блиндаж ВСУ в районе н.п. Григоровка Донецкой Народной Республики.

Разведку целей и корректировку огня артиллерии вели операторы разведывательных беспилотников наших войск. Благодаря слаженной работе противник потерял антенну управления БпЛА и порядка 10 человек личного состава.

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