24.03.2025 (06:30)

Расчеты тяжелой огневой системы ТОС- 2 «Тосочка» Южной группировки войск ведут боевую работу в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет тяжелой огневой системы ТОС - 2 «Тосочка» Южной группировки войск ведут боевую работу в зоне проведения СВО

Подразделения войск РХБ защиты Южной группировки войск оказывают поддержку в ходе боевой работы наземной группировки в районе Часова Яра. Для поддержки наступающих подразделений российской армии боевая машина в сопровождении группы огневой поддержки скрытно заняла позицию, оперативно развернулась и нанесла удары 220-мм боеприпасами с термобарической смесью.

Цели были выявлены расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые и осуществили корректировку огня и контроль поражения целей.

В зоне проведения специальной военной операции экипажи тяжелых огнеметных систем ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы.

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