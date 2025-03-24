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24.03.2025 (06:30)

Расчеты тяжелой огневой системы ТОС- 2 «Тосочка» Южной группировки войск ведут боевую работу в зоне проведения СВО

Подразделения войск РХБ защиты Южной группировки войск оказывают поддержку в ходе боевой работы наземной группировки в районе Часова Яра. Для поддержки наступающих подразделений российской армии боевая машина в сопровождении группы огневой поддержки скрытно заняла позицию, оперативно развернулась и нанесла удары 220-мм боеприпасами с термобарической смесью.

Цели были выявлены расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые и осуществили корректировку огня и контроль поражения целей.

В зоне проведения специальной военной операции экипажи тяжелых огнеметных систем ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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