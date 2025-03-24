24.03.2025 (06:00)

Расчёт БпЛА «Куб-1» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил кочующую артиллерийскую установку ВСУ западного производства в зоне проведения СВО в Харьковской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёт БпЛА «Куб-1» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил кочующую артиллерийскую установку ВСУ западного производства в зоне проведения СВО в Харьковской области

Расчет ударного высокоточного беспилотного летательного аппарата «Куб-1» 288-й артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил кочующую артиллерийскую установку ВСУ западного производства в зоне проведения СВО в Харьковской области.

По данным аэроразведки, националисты в Харьковской области вели огонь из самоходного артиллерийского орудия в сторону мирного населения и российских позиций.

Затем координаты цели были оперативно переданы на командный пункт БпЛА. Далее оператор ввел данные в компьютер, сделал расчеты и настроил связь с бортом. В это время техники подготовили «птичку» к запуску и произвели пуск беспилотника, начиненного осколочно-фугасным снарядом прямо в цель.

Высокоточный БпЛА «Куб-1» может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее из верхней полусферы вертикальным пикированием. Это позволяет уничтожать бронированную технику, пехоту ВСУ и различные артиллерийские орудия, в т.ч. западного производства.

Оперативное уничтожение выявленных целей позволяет вести наступательные действия штурмовым подразделениям, лишая противника возможности нанести удар по группам пехоты, продвигающихся по открытым участкам местности.

В подразделениях никаких проблем с поставками разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов нет.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице