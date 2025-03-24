24.03.2025 (05:30)

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили военную технику и живую силу ВСУ в Белгородском приграничье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили военную технику и живую силу ВСУ в Белгородском приграничье

Артиллерийские расчеты подразделений прикрытия государственной границы группировки войск «Север» в Белгородском приграничье продолжают выполнять огневые задачи в круглосуточном режиме. Новые цели приходят постоянно.

Противнику наносятся значительные потери. ВСУ продолжают терять живую силу, танки, боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, инженерные машины разграждения, автомобили и артиллерийские орудия.

Артиллеристы ведут непрерывную боевую работу в дневных и ночных условиях по вскрываемым целям. Наводят огонь артиллерии разведчики.

На кадрах расчет 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» точечно нанёс огневое поражение по военной технике и живой силе украинских боевиков в Белгородском приграничье.

Артиллеристы уничтожили все цели благодаря слаженной работе с подразделениями беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которые и дали точные целеуказания.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.

После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершают смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

Свои пушки расчеты без преувеличений считают снайперской винтовкой среди артиллерийского оружия. «Гиацинт» бьет точно и иногда без корректировки может поразить любую цель, даже движущуюся.

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