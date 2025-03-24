24.03.2025 (05:00)

На полигоне Воздушно-десантных войск завершился сбор с младшими офицерами соединений и воинских частей ВДВ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На полигоне Воздушно-десантных войск завершился сбор с младшими офицерами соединений и воинских частей ВДВ

На полигоне Воздушно-десантных войск завершился сбор с младшими офицерами соединений и воинских частей ВДВ, проводившийся с учетом передового опыта специальной военной операции. Занятия на полигоне максимально приближены к боевой обстановке. Каждый элемент подготовки, в том числе выполнение боевых задач в составе подразделения, доводились до автоматизма. Особое внимание уделялось слаженности личного состава, действиям командиров и их способности принимать решение в кратчайшие сроки.

Основные усилия в обучении были сосредоточены на профессиональной подготовке офицеров, отработке вопросов по видам боевого и всестороннего обеспечения, взаимодействия и управления подразделениями и элементами боевого порядка в бою, в том числе с применением беспилотных систем и средств противодействия им. Большое значение уделялось вождению специальных транспортных средств и практике в тактической медицине. Каждый военнослужащий должен уметь своевременно оказать себе и товарищу первую помощь – остановить кровотечение, наложить бинт, жгут. Отрабатывались этапы эвакуации раненого. В рамках сбора младшие офицеры отработали порядок преодоления искусственных и естественных препятствий на мотовездеходах, порядок применения БпЛА при ведении разведки и корректировании огня, управление огнем артиллерийских подразделений, а также действия штурмовых групп при захвате опорного пункта противника.

Занятия также предусматривали ведение боевых действий на пересеченной местности, в городских условиях и применение бронетехники в условиях интенсивного воздействия БПЛА условного противника. В ходе сбора молодые офицеры совершенствовали и практические навыки по огневой, тактической, разведывательной подготовке, военной топографии, подготовке по связи, применению различных типов БпЛА различных типов, в том числе ударных, занятия по применению разведывательно-ударных/огневых контуров с использованием БпЛА, освоению новейших систем РЭБ, ведению радиационной, химической и биологической разведки. Занятия проводились под руководством офицеров и инструкторов боевой подготовки, которые имеют солидный боевой опыт и непосредственно принимали участие в выполнении задач в зоне СВО.

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