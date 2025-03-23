23.03.2025 (18:00)

Владивостокские нахимовцы встретились со старейшим подводником России Владимиром Леонтьевичем Майстером

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке встретились со старейшим подводником России, участником советско-японской войны 1945 года, помощником командира – штурманом подводной лодки «М-46» капитаном 1 ранга в отставке Владимиром Леонтьевичем Майстером.

Большой интерес у нахимовцев вызвал рассказ ветерана об обучении в годы войны в Тихоокеанском высшем военно-морском училище и последующем выборе места службы на Тихоокеанском флоте.

Старейший подводник рассказал о подводной лодке «М-46» и её экипаже, переходе через заминированный Корейский пролив в Порт-Артур, сопровождении морских конвоев в Японском море в годы войны с японскими милитаристами на Тихом океане

После окончания войны Владимир Майстер служил в Порт-Артуре на подводной лодке «М-46», а затем помощником командира подводной лодки «Щ-123».

Закончив высшие специальные подводные курсы, он был назначен помощником командира подводной лодки «С-135».

В дальнейшем проходил службу старшим преподавателем в учебном отряде подводного плавания, заместителем начальника штаба бригады подводных лодок, старшим офицером-оператором штаба подводных сил Тихоокеанского флота, заместителем начальника штаба дивизии, затем эскадры подводных лодок, старшим офицером штаба тыла ТОФ.

Из 34 лет, отданных флоту, половину из них он посвятил службе на подводных лодках Тихоокеанского флота.

Несмотря на свой почтенный возраст в 101 год, Владимир Леонтьевич продолжает активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Нахимовцы вручили старейшему подводнику памятные сувениры, среди них бюст адмирала Нахимова, книги об истории подводного флота России и необычный подарок - шарф с военно-морской символикой от Международной ассоциации ветеранов ВМФ и подводников.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице