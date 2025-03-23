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23.03.2025 (17:00)

В Японском море экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» и аппарат АС-40 ТОФ провели учение по поиску условно аварийной подводной лодки

В заливе Петра Великого экипаж современного спасательного судна «Игорь Белоусов» Тихоокеанского флота (ТОФ) обеспечил специальное учение по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

Расчёт телеуправляемого подводного аппарата «Пантера Плюс» в предполагаемом районе поиска осуществил глубоководный спуск с целью обследования аномалий рельефа дна и поиска условно затонувшей подводной лодки.

В ходе второго этапа учения был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-40, экипаж которого погрузился в указанном квадрате и провёл осмотр места и макета условно аварийной подводной лодки. После выполнения необходимого алгоритма аппарат выполнил стыковку с комингс-площадкой макета и произвёл действия по вентиляции отсеков условной субмарины. Далее спасатели-глубоководники проверили связь и подачу электропитания на условно терпящую бедствие подлодку.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Учения , Восточный военный округ , Корабли , Спасение
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