23.03.2025 (16:00)

Военный медик и участник СВО провела мастер-класс для учеников образовательного центра в Ставропольском крае

Военный фельдшер и участник специальной военной операции (СВО) с позывным «Феникс» провела занятия с детьми и подростками Кочубеевского района Ставропольского края. Мероприятие состоялось в одной из образовательных организаций района.

Военный медик рассказала ребятам о специфике работы в условиях боевых действий, а также о своем опыте в зоне проведения СВО. По словам девушки, за время своей службы она спасла не один десяток раненых солдат. Кроме того, она рассказала о том, какую помощь оказывает непосредственно на поле боя и в медицинских пунктах.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Ребята внимательно слушали рассказ медика, задавали вопросы о специфике ее работы, о необходимом медицинском оборудовании и о психологической подготовке. Особенно всех заинтересовали истории о героизме, который проявляют военные медики при спасении жизней.

Кроме того, участник СВО провела мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Она подчеркнула важность быстрых и квалифицированных действий, которые зачастую становятся решающим фактором в спасении жизни.

В завершение встречи ребята выразили огромную благодарность «Феникс» за ее самоотверженный труд и пожелали ей скорейшей победы.

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