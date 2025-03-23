23.03.2025 (12:45)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 23 марта 2025 г.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Марьино, Новодмитровка и Угроеды Сумской области.

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, танковой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Шийковка, Западное Харьковской области, Кировск, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Надия Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, бронетранспортер М577 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады специального назначения и бригады терробороны в районах населенных пунктов Тарасовка, Марково, Новая Полтавка, Александрополь, Щербиновка, Дружба, Васюковка, Миньковка, Григоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены станция радиолектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и два склада боеприпасов.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций «Восток» и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Троицкое, Красноармейск, Котлино, Новопавловка, Удачное и Новосергеевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям аэромобильной, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Разлив Новополь, Шевченко Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Токаревка, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области.

Уничтожено до 70 военнослужащих, три автомобиля, два артиллерийских орудия иностранного производства, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, центрам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, цехам их производства и местам хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 10 управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

659 самолетов,

283 вертолета,

48 085 беспилотных летательных аппаратов,

601 зенитный ракетный комплекс,

22 450 танков и других боевых бронированных машин,

1 530 боевых машин реактивных систем залпового огня,

22 926 орудий полевой артиллерии и минометов,

33 282 единицы специальной военной автомобильной техники.

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