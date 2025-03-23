23.03.2025 (14:00)

Специалисты ЖКС по ЮВО в Волгоградской области проводят весенние осмотры обслуживаемых объектов

Сотрудники жилищно-коммунальной службы Волгоградского филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) приступили к проведению весенних осмотров эксплуатируемых коммунальных объектов и казарменно-жилищного фонда.

Осмотры, целью которых является определение технического состояния зданий, сооружений, их конструктивных элементов и инженерных систем, проводятся ежегодно.

По результатам проведенных осмотров уточняется объем ремонтных работ, которые будут выполнены в этом году и определяется объем работ текущего и капитального ремонта по каждому объекту, которые будут включены в соответствующие планы ремонтов 2026 года.

Все осмотры выполняются комиссиями, в состав которых входят представители воинских частей, непосредственно эксплуатирующих осматриваемые объекты.

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