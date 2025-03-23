23.03.2025 (15:00)

На военной базе ЮВО в Армении организованы патриотические киносеансы

В культурно-досуговом центре военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении проводятся патриотические киносеансы для военнослужащих, членов их семей и сотрудников гражданского персонала.

Программа киносеансов включает в себя картины советской классики времен Великой Отечественной войны, современного российского кинематографа, а также документальное кино.

Учащиеся школы Минобороны России и юнармейцы также участвуют в просмотре фильмов, выступают с рефератами об истории России. Вместе с учителями ребята обсуждают исторические события, показанные в фильмах, подвиги героев и важность общей памяти.

Для аудитории младшей категории проводятся показы анимации с любимыми героями «Союзмультфильма» и современной мультипликации.

Кинопоказы стали одним из самых популярных направлений досуга среди семей военнослужащих ЮВО.

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