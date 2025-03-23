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23.03.2025 (12:30)

Разведчики общевойсковой армии Ленинградского военного округа выполнили эвакуацию условно раненных в ходе занятий на полигонах

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойсковой армии Ленинградского военного округа отработали эвакуацию условно раненных на военных полигонах.

Эвакуация с поля боя — специальная задача в рамках проведения тактических учений в ходе подготовки общевойсковых подразделений глубинной разведки на основе современного опыта ведения специальной военной операции.

Во время прохождения комплекса препятствий на «тропе разведчика» военнослужащие отрабатывают способы передвижения вместе с объектом прикрытия, организуют быстрые и бесшумные перемещения в составе группы через различные виды преград: водные препятствия, проволочные заграждения, каменные стены, подвесные мосты и сточные трубы.

Также военнослужащие отрабатывают навыки тактической медицины, элементы курса выживания и приемы бесшумного поражения условного противника при помощи метательных ножей, лопаток и подручных средств.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка , Полигон , Разведывательные подразделения
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