23.03.2025 (13:00)

Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО провели концерт для киргизских военнослужащих в Бишкеке

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели концерт для киргизских военнослужащих. Мероприятие прошло в одной из воинских частей, дислоцированной в Бишкеке.

Для зрителей было исполнено около 20 музыкальных и хореографических номеров. Артисты ансамбля исполнили легендарные песни военных лет, которые стали символом единства и мужества, народные песни и танцы, а также современные композиции, посвящённые героизму и доблести защитников Отечества. Особый акцент был сделан на номерах, отражающих общую историю народов России и Киргизии.

Справочно:

Ансамбль песни и пляски Уральского военного округа (ныне ансамбль песни и пляски ЦВО) был сформирован на основании приказа Наркома Обороны СССР № 171 от 13 сентября 1939 г. Но днём своего рождения коллектив считает 4 декабря 1939 года, когда на сцене Свердловского театра оперы и балета состоялся первый концерт ансамбля. За плечами коллектива большой творческий путь. С гордостью артисты ансамбля говорят о работе коллектива во время Великой Отечественной войны, когда ансамбль выступил с сотнями концертов в боевых частях Волховского фронта, которые поддерживали моральный дух солдат. После войны ансамбль, наращивая интенсивность концертной деятельности, выступал и продолжает выступать не только в соединениях и воинских частях ЦВО, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья, но также и для сотрудников предприятий оборонной промышленности, учащихся школ, средне-специальных и высших учебных заведений Российской Федерации. Основу репертуара ансамбля составляют авторские песни, однако свою нишу занимают песни и танцы на героико-патриотическую тему, песни о Великой Отечественной войне, возрождённые мелодии и напевы российского казачества, духовные напевы, народные песни и танцы, произведения отечественной и зарубежной классики, современные лирические и эстрадные песни.

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