23.03.2025 (12:00)

Юнармейцы Омской области приняли участие в акции «Эстафета Победы»

Участники юнармейского движения города Омска приняли участие в акции «Эстафета Победы», приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На территории бульвара Победы состоялся митинг, посвящённый прибытию символа эстафеты, в ходе которого юнармейцы, представители военного комиссариата региона, ветераны боевых действий и другие участники мероприятия почтили память героев Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также возложили цветы к мемориалу.

Эстафета Победы по территории Омской области продлится до 27 марта и пройдет в Оконешниковском, Черлакском, Русско-Полянском, Павлоградском, Одесском, Полтавском, Исилькульском, Называевском муниципальных районах и преодолеет более тысячи километров.

Международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы-2025», приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, стартовала 2 февраля по двум маршрутам: от Мурманска в России и от Брестской крепости в Беларуси вдоль внешних границ стран – участниц СНГ. Акция завершится 28 мая в Москве. Цель акции – укрепление единства, исторически сложившейся дружбы народов СНГ, сохранение памяти о совместной героической борьбе наших народов против фашизма в годы Великой Отечественной войны.

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