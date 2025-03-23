23.03.2025 (11:00)

В Хабаровском крае в гвардейском инженерном соединении прошел урок исторической памяти «Маленькие герои большой войны»

В Хабаровском крае в преддверии 80-летия Великой Победы, в рамках акции «Марафон Победы-80», призванной сохранить память поколений о подвигах советского народа в Великой Отечественной войне, в отдельном гвардейском инженерном соединении Восточного военного округа (ВВО) проведен урок исторической памяти «Маленькие герои большой войны» с военнослужащими и учащимися СОШ села Малышево.

Мероприятие было посвящено юным патриотам, которые в годы Великой Отечественной войны проявили мужество и героизм, защищая свою Родину.

Заведующая библиотеки Дома офицеров Анастасьевского гарнизона Антонина Маркус рассказала ребятам о пионерах-героях Советского Союза. Мальчишки и девчонки познакомились с портретами юных героев, узнали о подвигах, которые совершили во время войны их соотечественники.

Масштабная военно-патриотическая акция «Марафон Победы-80» объединила более 800 военных библиотек, став значимым событием в сохранении всемирно-исторического значения победы советского народы в Великой Отечественной войне.

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