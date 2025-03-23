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23.03.2025 (10:00)

Юнармейцы Приморья приняли участие в военно-патриотическом смотре

Во Дворце культуры села Владимиро-Александровское состоялся военно-патриотический смотр среди воспитанников военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В мероприятии приняли участие шесть команд, среди них юнармейцы из сел Владимиро-Александровское, Золотая Долина, Новицкое, Николаевка, Фроловка и Сергеевка.

Юнармейцы подготовили визитные карточки и видеопрезентацию о своих отрядах. В творческих конкурсах ребята продемонстрировали военную выправку, вокальные данные, умение мыслить креативно.

В ходе напряженной борьбы победителем смотра стала команда «Звезда» из села Фроловки, второе место у ребят из команды «Подвиг» и третье место у команды «Спецназ» из села Новицкое.

По окончании мероприятия победителям и призерам вручили грамоты и памятные кубки.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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