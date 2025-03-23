23.03.2025 (09:00)

Юнармейцы Албазино провели экскурсию по памятникам родного села в Амурской области

В Амурской области юнармейцы отряда «Патриоты Амура» МБОУ СОШ села Албазино провели увлекательную экскурсию для жителей по памятникам родного села.

В ходе мероприятия ребята рассказали своим сверстникам о важности сохранения исторической памяти и недопустимости актов вандализма.

Во время беседы юные патриоты подчеркнули, что памятники — это не просто камни или металлические конструкции. Каждый из них хранит историю нашего народа, память о тех, кто боролся за мирное небо над головой.

Участники экскурсии узнали, какой ущерб наносят акты вандализма не только материальным объектам, но и духовному наследию нашей страны. Важно помнить, что уважение к истории и культуре начинается с каждого из нас.

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