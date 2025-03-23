23.03.2025 (07:20)

Заявление Минобороны России

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов: 29 БПЛА – над территорией Ростовской области, 20 БПЛА – над территорией Астраханской области, три БПЛА – над территорией Воронежской области, три БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым, один БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Саратовской области.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице