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23.03.2025 (07:20)

Заявление Минобороны России

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов: 29 БПЛА – над территорией Ростовской области, 20 БПЛА – над территорией Астраханской области, три БПЛА – над территорией Воронежской области, три БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым, один БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Саратовской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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