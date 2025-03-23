23.03.2025 (08:00)

Эвакуация и ремонт трофейной техники ВСУ ремонтно-эвакуационными подразделениями Тульского соединения ВДВ в тыловом районе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Эвакуация и ремонт трофейной техники ВСУ ремонтно-эвакуационными подразделениями Тульского соединения ВДВ в тыловом районе

Очередные образцы трофейной техники были доставлены в расположение Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения с поля боя из приграничных районов Курской области силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ. Десантники эвакуировали и привели в рабочее состояние украинский БРДМ советского производства, РСЗО БМ-21 «Град», американскую БМП М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi. Эвакуация техники проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района для обеспечения безопасности личного состава. Вторым этапом была проведена операция по эвакуации трофейной боевой техники ВСУ.

В руки российских десантников она попала практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. Отдельные образцы после проведения ремонтных работ удалось восстановить. Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени были заменены некоторые элементы электропроводки и восстановлены поврежденные детали. В дальнейшем будет принято решение об использовании трофейной техники ВСУ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице