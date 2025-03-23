23.03.2025 (07:30)

Военнослужащим артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, на передовой позиции вручили боевые государственные награды



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащим артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, на передовой позиции вручили боевые государственные награды

Военнослужащим артиллерийского расчета буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» вручили боевые государственные награды на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Церемония награждения была проведена в передовом районе проведения спецоперации. За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач в ходе СВО личный состав подразделения был награжден знаками отличия «Георгиевский крест» четвертой степени.

Боевые награды бойцам вручил командир одного из артиллерийских подразделений. Он поблагодарил военнослужащих за успешные действия на стратегически важном участке фронта, за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий. Также он пожелал бойцам крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

После завершения церемонии военнослужащие вновь приступили к выполнению своих боевых задач.

В ходе проведения СВО множество военнослужащих группировки войск «Запад» за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач были награждены высокими государственными и ведомственными наградами, что позволяет поднять боевой дух бойцов и отметить их высокий вклад в выполнении поставленных задач.

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