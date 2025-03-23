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23.03.2025 (07:00)

В приграничном районе Курской области военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь местным жителям

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» оказывают поддержку жителям населённых пунктов приграничного района Курской области.

В этот раз морпехи помогли мирным жителям Беловского района, которые решили не покидать свои дома и не эвакуироваться. Военнослужащие доставили продукты питания и предметы первой необходимости в те районы, куда не могут добраться гражданские волонтёры.

Особенно сложная ситуация сложилась в отдалённых населённых пунктах. Добраться до жителей частных домов иногда можно добраться только на внедорожниках. Именно в такие районы в первую очередь направляется гуманитарная помощь от наших военнослужащих.

При необходимости мирных жителей эвакуируют в более безопасные районы.

Местные жители поблагодарили военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ за оказанную помощь.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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