23.03.2025 (06:30)
Сахалинские мотострелки ежедневно совершенствуют свои навыки по армейской тактической стрельбе в зоне СВО
На одном из полигонов Донецкой Народной Республики (ДНР) сахалинские военнослужащие 68-го армейского корпуса под руководством опытных инструкторов совершенствуют навыки армейской тактической стрельбы.
Штурмовики отрабатывают стрельбу из автоматического оружия и пулеметов «Калашникова» по мишеням на различных дистанциях, при этом постоянно перемещаясь и меняя огневые позиции для стрельбы.
Учебные места представляют собой различные виды укрытий, которые имитируют небольшие строения, оконные и дверные проёмы. Подобные занятия проводятся для подготовки штурмовых групп, которым предстоит выполнять боевые задачи в условиях застройки.
Также на полигоне с военнослужащими 68-го армейского корпуса проводятся занятия по инженерной, медицинской подготовках и другим видам военных дисциплин.