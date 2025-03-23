23.03.2025 (06:30)

Сахалинские мотострелки ежедневно совершенствуют свои навыки по армейской тактической стрельбе в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сахалинские мотострелки ежедневно совершенствуют свои навыки по армейской тактической стрельбе в зоне СВО

На одном из полигонов Донецкой Народной Республики (ДНР) сахалинские военнослужащие 68-го армейского корпуса под руководством опытных инструкторов совершенствуют навыки армейской тактической стрельбы.

Штурмовики отрабатывают стрельбу из автоматического оружия и пулеметов «Калашникова» по мишеням на различных дистанциях, при этом постоянно перемещаясь и меняя огневые позиции для стрельбы.

Учебные места представляют собой различные виды укрытий, которые имитируют небольшие строения, оконные и дверные проёмы. Подобные занятия проводятся для подготовки штурмовых групп, которым предстоит выполнять боевые задачи в условиях застройки.

Также на полигоне с военнослужащими 68-го армейского корпуса проводятся занятия по инженерной, медицинской подготовках и другим видам военных дисциплин.

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