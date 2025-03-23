23.03.2025 (06:00)

Штурмовики танкового соединения группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки боевой подготовки в тыловой зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовики танкового соединения группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки боевой подготовки в тыловой зоне СВО

Военнослужащие штурмовых подразделений танкового соединения группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки боевой подготовки на полигоне в тыловой зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В рамках практических занятий военнослужащие под контролем опытных инструкторов отрабатывают захват опорных пунктов, блиндажей противника, зачистку лесополосы, а также передвижение на поле боя боевыми двойками и тройками. Действия штурмовиков корректируются с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, мотострелки изучают основные виды вооружения отечественного и западного производства, их устройство и механизмы работы.

Особое внимание уделяется вопросам первой медицинской помощи, правильному наложению жгутов и турникетов.

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