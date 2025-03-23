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23.03.2025 (06:00)

Штурмовики танкового соединения группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки боевой подготовки в тыловой зоне СВО

Военнослужащие штурмовых подразделений танкового соединения группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки боевой подготовки на полигоне в тыловой зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В рамках практических занятий военнослужащие под контролем опытных инструкторов отрабатывают захват опорных пунктов, блиндажей противника, зачистку лесополосы, а также передвижение на поле боя боевыми двойками и тройками. Действия штурмовиков корректируются с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, мотострелки изучают основные виды вооружения отечественного и западного производства, их устройство и механизмы работы.

Особое внимание уделяется вопросам первой медицинской помощи, правильному наложению жгутов и турникетов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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