23.03.2025 (06:00)
Штурмовики танкового соединения группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки боевой подготовки в тыловой зоне СВО
Военнослужащие штурмовых подразделений танкового соединения группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки боевой подготовки на полигоне в тыловой зоне проведения специальной военной операции (СВО).
В рамках практических занятий военнослужащие под контролем опытных инструкторов отрабатывают захват опорных пунктов, блиндажей противника, зачистку лесополосы, а также передвижение на поле боя боевыми двойками и тройками. Действия штурмовиков корректируются с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, мотострелки изучают основные виды вооружения отечественного и западного производства, их устройство и механизмы работы.
Особое внимание уделяется вопросам первой медицинской помощи, правильному наложению жгутов и турникетов.