22.03.2025 (21:40)

Хоровая капелла «Ярославия» выступила в Москве для участников СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Хоровая капелла «Ярославия» выступила в Москве для участников СВО

22 марта филармоническая хоровая капелла «Ярославия» выступила в Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) в рамках всероссийского патриотического проекта «Поет Россия Армии Победу».

История коллектива берет свое начало в 2003 году. За прошедшие два десятилетия он завоевал заслуженную репутацию одного из лучших хоровых ансамблей России.

Коллектив активно участвует в крупных музыкальных фестивалях как на территории России, так и за рубежом. В последние годы география выступлений «Ярославии» включила в себя и новые регионы России.

Коллектив капеллы известен своей активной поддержкой патриотических акций. Участие в мероприятиях, организованных в поддержку бойцов СВО, для них не в новинку. Художественный руководитель Владимир Контарев отметил, что подобные выступления — важная миссия.

«Когда мы первый раз выступали в Ярославле перед ребятами, которые отправлялись на боевые действия, я не мог сдержать слёз, а надо было им что-то сказать, пожелать… Они необыкновенные люди, которые защищают своих детей, отцов, матерей, память о Великой Отечественной войне. Они не думают о себе, они думают о той победе, которая нам очень нужна и которую ждёт вся страна», — рассказал перед концертом Владимир Контарев.

Для выступления в ЦДРА творческий коллектив подготовил разнообразную программу, включающую как всеми любимые классические произведения, так и современные популярные композиции.

Помимо концертной деятельности, Ярославская филармония, на базе которой создана капелла, проявляет заботу о военнослужащих и их семьях, предоставляя им возможность бесплатно посещать концерты, спектакли и выставки. В рамках Года защитника Отечества руководство учреждения также поддержало трогательный фотопроект «Жена героя».

Всероссийский проект ЦДРА «Поет Россия Армии Победу» реализуется с целью поддержки участников СВО и их семей. В этом году в нём приняли участие коллективы из Волгограда, Астрахани и Московской области.

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